Napoli Primavera, inizio in salita. Sconfitta per 2-0 contro il Lecce

Inizia male la nuova stagione del Napoli Primavera. Gli azzurrini allenati da Nicolò Frustalupi sono stati sconfitti per 2-0 dal Lecce alla prima giornata di campionato. A decidere la gara sono state le reti di Salomaa e di Berisha nei minuti finali del primo tempo. Uno svantaggio al quale il Napoli, autore di una partita poco brillante, non è riuscito a rimediare. Nelle prossime partite bisognerà rimediare alle varie partenze in prestito che hanno indebolito il gruppo e trovare una nuova quadra.