Secondo Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, il Napoli starebbe per presentare alla coorte del Sassuolo un’ultima offerta di 32.5 mln bonus compresi. Gli emiliani chiederebbero sui 37 mln. Questa trattativa continua a rimanere viva per via della voglia del giocatore di vestire la maglia del Napoli