Gazzetta – Tra Spalletti e Osimhen torna il sereno: i dettagli

La Gazzetta dello Sport torna a parlare della vicenda Spalletti-Osimhen. Nei giorni scorsi nel corso di un allenamento a Castel di Sangro tra tecnico e calciatore c’erano stati di momenti di incomprensione. Secondo quanto riportato dalla rosea tutto sembra essere risolto tra i due, dopo che l’allenatore ha teso la mano al numero nove del Napoli:

“Finito l’allenamento mattutino, ieri Luciano Spalletti ha fatto un passo significativo verso Victor Osimhen. L’allenatore del Napoli è corso incontro al suo centravanti, gli ha teso la mano e lo ha alzato di peso così da sigillare una intesa che l’alterco del giorno precedente non ha scalfito. Spalletti gli ha chiesto di «essere uniti, di fare gruppo». Nulla di particolare, ma comunque un segnale importante lanciato alla squadra in un momento specifico. Osimhen ha risposto con il consueto sorriso ma anche con qualche gol in più rispetto al pomeriggio precedente ed anche questo – per quel che può valere – è un segnale da prendere in considerazione“. Si legge sul quotidiano.