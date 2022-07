Il nuovo acquisto del Napoli, l’esterno Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino:

Cosa rappresenta per lei questo momento?

“La Champions League rappresenta il mio primo sogno legato al calcio, praticamente da quando ho iniziato a giocare sogno una partita in questa competizione così prestigiosa. Peraltro a Napoli l’atmosfera è ancora più coinvolgente e infatti non vedo l’ora di scendere in campo in quelle partite”.

Per farlo in che posizione si sente maggiormente a suo agio?

“La mia posizione preferita è quella di esterno sinistro, ma sono a disposizione del Napoli. mi adatto a giocare un po’ ovunque. Mi piace tirare i calci piazzati ma ho visto che nel Napoli ci sono anche altri ottimi tiratori, spetterà all’allenatore decidere. Se me lo chiedesse sarei felice”.