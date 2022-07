Stando a quanto riportato da La Repubblica, la Salernitana si è fiondata sull’ex calciatore del Napoli, Dries Mertens, offrendogli una super offerta, più alta dei 2,4 milioni offerti da De Laurentiis.

Ecco quanto riportato: “Assalto della Salernitana per Mertens. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, fa sul serio per il belga. Il presidente ha offerto 3 milioni di euro netti a stagione per un anno, con opzione per il secondo. Il sogno è avere una coppia d’attacco composta da Piatek e Mertens. Il belga però aspetta altre offerte e per il momento ha preso tempo“.