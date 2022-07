Il Mattino – Zielinski, Fabian e Politano hanno un futuro incerto. I 3 possono lasciare Napoli

Ci sono vari giocatori che al momento sembrano essere scontenti in casa Napoli. Ci sono 3 calciatori chre al momento sembrano poter lasciare gli azzurri: Piotr Zielinski, Fabian Ruiz e Matteo Politano. I calciatori sembrano non essere contenti e vorrebbero essere ceduti per provare qualche nuova esperienza. L’esterno vuole lasciare gli azzurri per poter trovare più spazio e dimostrare di essere un giocatore ancora importante. Per lo spagnolo invece si parla di nostalgia di casa, e vorrebbe tornare in patria. Il centrocampista polacco sembra essere insofferente, e vorrebbe lasciare il club, che al momento ha però 0 offerte sia per lui che per gli altri 2 giocatori. Da capire quale sarà il loro futuro