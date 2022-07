Nella conferenza stampa, Spalletti parlò chiaro. Meret non basta per competere alla meglio in tutte le competizioni. Serve, perciò, un secondo portiere, capace di competere ed essere un papabile titolare. Tanti nomi sul taccuino azzurro, ma prende sempre più piede l’idea Neto. Il Barcellona non vuole più puntare sul brasiliano, come ha fatto capire Xavi. Il contratto scade nel 2023 e questa potrebbe essere l’ultima opportunità per ricavare qualcosa da una sua cessione. Dopo Ospina, i partenopei si affiderebbero nuovamente ad un over 30 con grande esperienza. Con i blaugrana il classe 1989 ha totalizzato 21 presenze dal 2019, ha poi altre esperienze in Italia; la Fiorentina dal 2011 al 2017 e la Juventus dal 2017 al 2019.