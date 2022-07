Sky – Pressing su Simeone se va via Petagna. Le ultime

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulle ultime di mercato in casa Napoli. Secondo l’emittente televisiva il Napoli lavora per prendere un un nuovo vice Osimhen: l’obiettivo è Giovanni Simeone dell’Hellas Verona. La trattativa tra il Napoli e il club scaligero prosegue e nelle prossime ore ci possono essere sviluppi che potrebbero causare l’accelerata anche per quanto riguarda la cessione di Petagna al Monza. L’attaccante ex Spal è un obiettivo concreto per l’attacco del club neopromosso e anche questa trattativa prosegue. Le parti sono sempre a lavoro per cercare un’intesa e chiudere l’affare.