Schira: “Dimissioni di Spalletti? Fantasie. Kim? Operazione intorno ai 15-18 milioni”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato della situazione del mercato del Napoli.

“Dopo le partenze di Insigne, Ospina e Koulibaly, con Mertens in forse, c’è la possibilità che Spalletti si dimetta? Fantasie le voci sulle dimissioni di Spalletti. Non c’è il minimo segnale di tutto ciò. Anzi mi risulta che il tecnico sia pienamente immerso nel progetto Napoli. La perdita di Koulibaly spiace a tutti, è ovvio, ma 40 milioni per un trentunenne in scadenza che non rinnova non si possono rifiutare. Chi è il più accreditato a sostituire il senegalese? Il nome che piace di più al momento per il dopo Koulibaly è quello di Kim del Fenerbahace. Possibile operazione intorno ai 15-18 milioni: contatti in corso. Petagna resterà al Napoli? Petagna è vicino al Monza: Galliani ha offerto 3 milioni per prestito oneroso con obbligo di riscatto a 10 più bonus in caso di salvezza. Ostigard arriverà a vestire la maglia azzurra. Ostigard fatto al Napoli. Mancano solo firme e visite ma sarà un difensore azzurro al 100%”.