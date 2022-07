Sky- Dybala-Napoli: c’è un ostacolo importante. Sostituto Koulibaly? E’ corsa a due.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli:“Per sostituire Koulibaly bisogna capire che non è facile trovare qualcuno all’altezza. I nomi sono quelli di Kim e Acerbi. Soprattutto Kim che è in linea con gli investimenti che vuole fare il Napoli. Dybala? Basi concrete non ci sono per nessuno, contatti diretti non ne ha nessuno. L’affondo definito non lo ha architettato nessuno. Il Napoli da questo punto di vista potrebbe essere una piazza importante da cui rilanciarsi. C’è un ostacolo in più dal mio punto di vista ed è quello dei diritti d’immagine. Questo non è un tema secondario per il giocatore”.