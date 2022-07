Bargiggia: “Ci sono contatti per 8 nomi per il post Koulibaly. C’è un aspetto che frena le trattative”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Napoli attraverso il suo profilo Twitter. Secondo quanto riportato, la società azzurra seguirebbe ben 8 nomi per rimediare alla partenza di Kalidou Koulibaly. Tra questi, salgono le quotazioni di Eric Bailly del Manchester United, mentre tiene Kim Min-jae del Fenerbahce. Tutto però, sarebbe reso più difficile dal salary cup del Napoli. Di seguito, il tweet integrale.

“Borsino difensore Napoli: in ribasso per ora Acerbi e De Vrij per ragioni diverse. Tiene Kim del Fenerbache, sale Bailly del Manchester United e ci sono contatti per almeno altri 8 giocatori. Il salary cup del club per ora frena certe scelte…”