Secondo il Cds, tra le pretendenti in Italia per Dybala c’è in vantaggio la Roma di Mourinho. Tuttavia, ci sono due ostacoli: il primo è il liberare un posto in attacco con la cessione di Zaniolo che forse si dovrebbe sbloccare nei prossimi giorni.

Il secondo ostacoli sono le commissioni per l’agente: i giallorossi hanno imposto un tetto massimo del 10% per le commissioni in relazione allo stipendio del calciatore e per prendere Dybala servirebbe uno “sgarro” alla regola.