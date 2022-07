E’ ormai nota la volontà del Napoli di rinnovare il contratto di Alex Meret fino al 2027.

Nonostante non abbia giocato un’ottima stagione, il Napoli dopo aver perso David Ospina ha deciso di scommettere sul ragazzo classe ’97.

L’accordo economico con giocatore e agente è stato trovato ma la firma arriverà tra qualche settimana non appena il portiere ex Udinese avrà la garanzia di essere il portiere titolare per la prossima stagione.