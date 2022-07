Oltre alla Juve e ai blaugrana, sembrerebbe essere in corsa per Kalidou Koulibaly anche il Chelsea. Il club londinese avrebbe offerto al Napoli circa 40 mln, secondo la BBC.

Tuttavia il DS del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe fatto sapere che l’offerta del Napoli è di 6 mln per 5 anni più un futuro in dirigenza. Si aspetta il summit con ADL a Dimaro per la risposta definitiva.