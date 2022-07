Il Mattino- Telefonata tra Mertens e Sarri: ecco cosa frena il belga

Con il passare dei giorni la storia tra Mertens e il Napoli sembra essere conclusa, nonostante ci fosse la volontà del giocatore di ridursi l’ingaggio e della società di avere il calciatore per un altro anno.

Dunque per Mertens ora non resta che capire quale destinazione accettare. La favorita sembra essere la Lazio che conta sul rapporto tra Maurizio Sarri e l’attaccante belga, e proprio tra questi due, come riportato nell’edizione odierna de ‘ Il Mattino ‘, ci sarebbe stata una telefonata per capire le reali intenzioni del giocatore.

Dries Mertens ha spiegato che, come sappiamo, darà sempre la precedenza al Napoli e che gli piacerebbe ritrovare alla Lazio l’allenatore che è riuscito a valorizzarlo ma non gradirebbe essere trattato come vice-Immobile, preferirebbe un ruolo più importante