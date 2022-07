Alvino: “Colpi alla Pogba o Di Maria manderebbero il Napoli in bancarotta”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato dichiarazioni in merito al parallelo tra il mercato azzurro e quello bianconero:

“Pogba e Di Maria alla Juve? La politica dei vecchi in casa Juventus è fallita clamorosamente. L’acquisto di Ronaldo si è rivelato un flop enorme e mi auguro che il flop continui anche con Di Maria e Pogba, reduci da stagioni in chiaroscuro.

Il Napoli è una società che costruisce per il presente ma anche per il futuro e questo tipo di politica ha pagato negli anni. Aggiungo che nel Napoli non c’è zio Paperone che arriva a ripianare i debiti come avvienne in altre società. Se il Napoli fa un debito corre seriamente il rischio di fallire”.