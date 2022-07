Zauri su Mertens: “In queste situazioni serve più chiarezza”

Luciano Zauri, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione 1 Football Club, in diretta su 1 Station Radio. Si è parlato della situazione legata a Dries Mertens. Queste le sue parole:

“Da ex calciatore mi sarei aspettato qualcosa in più da parte del Napoli, soprattutto per ciò che ha significato questo calciatore per la squadra. Da allenatore, invece, se Dries non rientrava più nel progetto tecnico di Spalletti, la società ha preso una decisione giusta. La comunicazione, tuttavia, fa sempre la differenza, la chiarezza sarebbe stata rilevante“.