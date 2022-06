Calciomercato – L’obiettivo del Napoli Bailly ha scelto la sua prossima squadra

Mentre il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora tutto da decidere, il Napoli sonda il terreno per eventuali sostituti. Uno tra i profili individuati dalla società azzurra, è Eric Bailly, difensore ivoriano in forza al Manchester United. Secondo quanto riporta il Mirror però, il futuro del centrale è però già stato deciso e non sarà a Napoli.

In Inghilterra appare sicuro che Bailly rimarrà in Premier League, e infatti l’ivoriano è ormai vicino all’accordo con il Newcastle. Se l’accordo tra le società non è ancora stato raggiunto, il difensore ha già trovato l’intesa con la società bianconera. Sfumata quindi completamente l’idea di vederlo al Napoli.