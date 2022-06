Del Genio: “Spalletti fa bene a dire che non è d’accordo con la società su un titolare”

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, rispondendo alle dichiarazioni di Luciano Spalletti nella sua intervista a Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Il gradimento nei confronti di Meret appare scarso. Sarebbe cosa buona e giusta se, al di là di queste dichiarazioni di Spalletti, c’è stato un confronto con De Laurentiis e Giuntoli in cui il mister ha fatto capire che il titolare per la porta non è il friulano. E farebbe bene a farlo visto che è lui l’allenatore, è lui a decidere. Se poi dovessimo scoprire che il Napoli impone Meret a Spalletti, si parte col piede sbagliato, specie dopo queste parole del tecnico”.

“Stiamo parlando del portiere, che è un ruolo fondamentale, e in questo senso è necessaria una uniformità di vedute. L’anno scorso Spalletti ha accettato tutte le proposte del Napoli, quest’anno non farà lo stesso e lo sta facendo capire chiaramente con le sue dichiarazioni. Se De Laurentiis gli toglie giocatori e dice che il club farà il massimo per provare a vincere lo scudetto, è giusto che Spalletti faccia dichiarazioni come quella di ieri in cui dice che sarà difficile ripetere la scorsa annata“.