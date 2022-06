Come riporta Il Roma, Fabian Ruiz e il Napoli potrebbero dirsi addio in estate. La società spera ancora che si riesca ad arrivare ad un accordo per il rinnovo, qualora l’entourage dello spagnolo però presenti una proposta accettabile, in modo da non perderlo a zero tra un anno. In caso di cessione, l’alternativa si chiama Antonin Barak, che è visto da Giuntoli come ideale sostituto dell’attuale numero 8 azzurro.