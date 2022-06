Malfitano: “ADL e Spalletti non vogliono Mertens!”

Mimmo Malfitano si è espresso così ai microfoni di Radio Goal:

“Fin dall’inizio della vicenda-Mertens non ho mai avuto sentore che si potesse risolvere diversamente. De Laurentiis non ha mai avuto la convinzione di confermare Mertens. Semmai l’avesse fatto, sarebbe stato soltanto per l’insistenza dell’allenatore.

Ma lo stesso Spalletti non ha insistito più di tanto perché non lo ritiene un calciatore di primo piano, ma un comprimario. A differenza di Koulibaly, per il quale Luciano si è speso in privato con De Laurentiis”.