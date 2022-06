Il famoso giornalista della Gazzetta dello Sport ha commentato le ultime mosse di mercato del Napoli. Mimmo Malfitano, a dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss che l’affare Deulofeu è in dirittura d’arrivo mentre ha dato un segnale su un possibile futuro crack della Serie A: “Dopo Gerard Deulofeu, io mi fionderei su un altro ragazzo con doti pazzesche. Parlo di Traoré del Sassuolo. Se avesse continuità sarebbe uno dei primi per le qualità che possiede. Mi fa impazzire e fossi nel Napoli farei di tutto per portarmelo in squadra”. Così ha concluso il giornalista sul mercato del Napoli.