Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico azzurro Luciano Spalletti vedrebbe bene il centrocampista del Verona in tre ruoli nel suo centrocampo. Barak ha infatti caratteristiche molto offensive e per questo il tecnico ex Roma lo vedrebbe bene sia da trequartista che da secondo punta, ma anche da esterno largo così come succede con Elmas. Nel caso di arrivo però non sarebbe da escludere un utilizzo nel ruolo di mezz’ala.