CdM – Napoli-Barak solo in un caso

Nella sua edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato a parlare del centrocampista ceco Antonin Barak, della possibilità di un suo approdo a Napoli e del prezzo stabilito dal Verona per cederlo. Il prezzo stabilito dalla società veronese non è molto elevato e si aggira sui 15 milioni di euro, ma al momento sembra molto difficile che il fantasista possa approdare sotto l’ombra del Vesuvio, perché l’assalto da parte della società azzurra arriverà solo in caso di addio di uno tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski.