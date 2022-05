GdS – Accostato al Napoli, Gollini ad un passo dalla Fiorentina: la situazione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punta sul possibile trasferimento di Pierluigi Gollini dall’Atalanta alla Fiorentina. L’estremo difensore era stato accostato di recente anche al Napoli, visto che gli azzurri sono ancora alle prese con il dualismo Ospina-Meret. Al momento però, il portiere dei bergamaschi, sembra ad un passo dal passare alla Fiorentina. Le due squadre infatti sembrano aver trovato un accordo per uno scambio tra Gollini e l’attaccante esterno Kouame. Entrambi i calciatori sono tornati dai rispettivi prestiti al Tottenham e all’Anderlecht e le due società non hanno intenzione di puntarci ancora. Per questo motivo, secondo il quotidiano, l’affare è in chiusura. Sfuma così una buona occasione per il Napoli che deve risolvere, quanto prima, la questione portieri.