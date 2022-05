Andrea Belotti prende tempo per decidere il suo futuro. Il Torino lo aspetterà ancora per un po’ ma non in eterno, dato che la scadenza dell’attuale contratto del “gallo” è prevista per il 30 giugno.

In Serie A sono vari i club interessati all’attaccante: Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Milan fiutano il colpo a zero, con i rossoneri che restano i favoriti.