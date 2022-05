Serie A – La Lega ordina la contemporaneità di alcune gare: la lista

La Lega di Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha ordinato la contemporaneità di alcune gare nella prossima giornata di campionato:

“Rilevata la specifica esigenza che, nell’ultima giornata del campionato di Serie A TM 2021/2022, i seguenti gruppi di gare abbiano inizio in contemporanea:

Sabato 21 maggio 2022 ore 20.45

ATALANTA-EMPOLI

FIORENTINA-JUVENTUS

Domenica 22 maggio 2022 ore 18

INTER-SAMPDORIA

SASSUOLO-MILAN

Domenica 22 maggio 2022 ore 21

SALERNITANA-UDINESE

VENEZIA-CAGLIARI

visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF:

si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2 nelle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare del campionato di Serie A TIM 2021/2022, valide per la 19° giornata di ritorno”.