Genoa, Criscito: “Insigne e Mertens non perdonano. Sono due fuoriclasse”

Domenico Criscito, difensore del Genoa, è stato intervistato dai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È stato un anno difficile, di certo non retrocediamo oggi, ma per errori fatti in passato. Futuro? Ho ancora un anno di contratto, se la società vuole parlare io sono pronto a tutto. Sono d’accordo col presidente, abbiamo fatto tanti errori, dal primo giorno di ritiro. Voglio ringraziare i tifosi che ci ha sempre sostenuto, in casa ci hanno dato una grossa mano, peccato non aver potuto regalargli una gioia. Oggi abbiamo fatto una mezz’ora ad alto livello, ma quando non fai gol è dura, soprattutto quando ci sono giocatori come Insigne o Mertens. Loro non perdonano, noi abbiamo sbagliato“.