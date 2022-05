Serie A – Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

Cagliari-Inter è il match valido per la 37esima giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi devono vincere per poter rimanere aggrappati al sogno scudetto, vista la vittoria del Milan sull’Atalanta. Pioli ha battuto Gasperini 2-0 portandosi a 5 punti dall’Inter.

Il Cagliari, dal suo canto, ha bisogno di vincere per poter sperare di non retrocedere in Serie B. Sarà uno match importantissimo. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Grassi, Rog, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.