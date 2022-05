Auriemma: “Spalletti è stato il migliore che potevamo prendere”

Raffaele Auriemma, durante la trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte; ha espresso le sue considerazioni sull’allenatore e sul prossimo ritiro azzurro:

“Quando arrivò disse a De Laurentiis ‘se non mi vendi nessuno mi fai felicissimo’, quindi già aveva le idee chiare. Spalletti è stato il migliore che potevamo prendere, ha rilanciato tantissimi giocatori come Lobotka e Juan Jesus. Gaetano farà parte del ritiro del Napoli, come Zerbin e Luperto, poi vedremo cosa succederà. Il lavoro del presidente con Giuntoli guarda molto ai giovani.

“Mi dite quando De Laurentiis ha silurato un tecnico? Ha dovuto sostituire Ancelotti perché il Napoli rischiava la Serie B, le discussioni con Spalletti sono normali nell’ambito evolutivo di un club. Non possiamo avere la certezza che accadano le cose così come le immaginiamo” ha aggiunto il giornalista napoletano.

“Maggio meritava la passerella finale che Sarri non gli concesse. Andando via uno tra Ospina e Meret, Nikita Contini farà parte del ritiro. L’errore grave di Spalletti è stato quello di non utilizzare Mertens quando il Napoli era in difficoltà” ha concluso Auriemma.