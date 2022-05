Sky – Verso Napoli-Genoa: le probabili scelte di Spalletti

Nel corso del consueto collegamento della vigilia da Castel Volturno in onda su Sky, si è parlato delle possibili scelte di Spalletti in vista dell’impegno di domani alle 15 con Genoa. Non ci dovrebbero essere tantissimi dubbi sull’undici titolare a difesa del terzo posto, alle spalle di Osimhen scalpita Politano che potrebbe soffiare il posto a Lozano, con Insigne nella sua ultima al Maradona confermato sul lato opposto.

In mezzo al campo spazio a Fabian, con Anguissa e Lobotka che dovrebbero affiancarlo in mezzo al campo, con il secondo che troverebbe nuovamente posto dal primo minuto. Difesa confermata, con il quartetto titolare che prevede Di Lorenzo a destra e la coppia Rrahmani-Koulibaly al centro, con Mario Rui sul lato sinistro.