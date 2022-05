Longhi: “Il Milan ha fatto lo sprint decisivo per la conquista del titolo”

Bruno Longhi nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulla emittente Kiss Kiss Napoli, ha parlato della vittoria del Milan e della situazione Napoli:

“La corsa scudetto prima era a tre, poi è diventata a due. Il Milan sembrerebbe aver piazzato lo sprint decisivo, può anche pareggiare una partita per conquistare il titolo. I rossoneri hanno giocato le partite cruciali con quell’intensità di una squadra che vede il traguardo”.

Sul Napoli: “Al Maradona ha fatto oggettivamente male, il rendimento casalingo non è all’altezza di una squadra che vuole vincere il titolo. Ci sono state partite in cui la carica dei tifosi ha avuto l’effetto contrario di quello sperato. Poi bisogna considerare ance le tante defezioni, la Coppa d’Africa, il Covid. La sconfitta di Empoli è stata una mazzata. Ok aver raggiunto la Champions, ma la delusione per lo scudetto mancato c’è”.

Su Ibrahimovic: “Si sta romanzando un po’ troppo su Zlatan. È stato importante lo scorso anno, quando ha dato uno scossone allo spogliatoio del Milan, trascinando i giovani. Ma ad oggi è un ex. La squadra funziona a prescindere da lui”.