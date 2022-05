Criscitiello: “Peccato che il Napoli sia uscito presto dalla lotta Scudetto”

Il noto giornalista Michele Criscitiello ha parlato della lotta Scudetto nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb. Il giornalista si è soffermato sulle delusioni della stagione di Serie A.

Ecco le sue parole: “180 minuti per decidere tutto. Ci siamo divertiti con questa serie A. Peccato il Napoli sia uscito troppo presto dalla corsa scudetto. Peccato che la Juve non si sia neanche presentata. Peccato che i 4 posti siano stati già assegnati da tempo perché l’Atalanta è crollata quando non doveva e le romane hanno floppato per tutto il campionato. L’Inter è divisa in due. La testa alla Coppa Italia e il cuore allo scudetto.“

“Sarà una settimana di passioni. In pochi giorni si decide tutto. Comunque andrà, Simone Inzaghi ha fatto anche di più di quello che gli era stato chiesto. Qualche errore l’ha commesso pure lui, ci mancherebbe, ma non dimentichiamoci cosa ha trovato quando ha aperto il cancello della Pinetina. Calciatori senza stipendi, un fondo pronto a liquidare i cinesi, Marotta che doveva vendere i migliori per fare cassa e un mercato al risparmio. Inzaghi si è calato benissimo nella parte“.