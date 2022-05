TuttoSport – Torino in partita fino all’erorre di Pobega: Juric ha sfiorato il colpaccio

Il Torino è stato in partita fino all’errore di Pobega su Fabiàn Ruiz.

L’edizione odierna di TuttoSport ha analizzato la partita di ieri pomeriggio tra Torino e Napoli. I granata erano vicini al colpaccio, secondo il quotidiano sportivo: “Contro una formazione imparagonabile per qualità e quantità e per ragioni d’ ordinanza più ingrifata dal risultato (ma il Toro non era certo in vacanza, anzi), i granata avevano sin lì disputato una gara all’ altezza. Soffrendo a tratti i veloci interscambi dei trequartisti dietro a Osimhen, ma alla resa dei conti rischiando poco, a parte 4 o 5 occasioni pericolose mal finalizzate dai napoletani. E a parte, ovviamente, il rigore al 16′ della ripresa (fallo di Izzo su Mertens servito da un tacco celestiale di Osimhen): tuffo di Berisha su Insigne, che se n’ era già fatto prendere uno all’andata, ma da Milinkovic-Savic”.