Il Mattino – Centrocampo in mani sicure: che coppia Anguissa-Fabiàn!

Il centrocampo del Napoli ha fatto molto bene ieri contro il Torino.

Come ha riportato l’edizione odierna de Il Mattino, stamane, l’asse Anguissa-Fabiàn Ruiz ha fatto davvero bene ieri pomeriggio al Maradona: “Funziona l’ asse centrale Fabian Ruiz-Anguissa, un mix di qualità e fisicità con i due azzurri che vincono i duelli individuali a centrocampo contro Ricci e Mandragora, recuperano molti palloni in pressing e distribuiscono il gioco con lucidità. Entra bene in partita nel finale anche Lobotka, al rientro dopo l’ infortunio muscolare accusato nel match contro la Fiorentina al Maradona. I centrocampisti riescono sempre a garantire equilibrio tenendo compatti i reparti e non esponendo mai i difensori a pericolose ripartenze azzerando così quasi

del tutto le possibilità degli uno contro uno dei granata, sia centrali con Praet e Brekalo che sulle fasce di Singo e Vojvoda”.