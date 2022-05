Del Genio: “Temo che Mertens non voglia continuare con Spalletti”

Paolo Del Genio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Mertens segna un gol ogni 110 minuti, insieme ad Osimhen hanno giocato poco ma portato 13 gol di cui 11 proprio loro contro 2 subiti. Con loro si attacca in un modo totalmente diverso e lui insiste sugli equilibri. Spalletti deve spiegarci perché non li ha fatti giocare insieme perché è inspiegabile. Complimenti per la Champions, ma c’era un’occasione incredibile. Temo che Mertens non firmi con Spalletti in panchina. Il tecnico non lo cambi se la pensa così”.