Fulvio Marrucco, procuratore sportivo, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione radiofonica a tema calcistico che va in onda nel pomeriggio su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Marrucco, durante il suo intervento, ha espresso la propria opinione sul momento particolare che sta vivendo la squadra di Spalletti in campionato. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Spalletti è stato testardo, avere Mertens e Demme e non utilizzarli è stato un delitto. Occasione scudetto buttata. Zola al Napoli come dirigente? Sarebbe una gioia incredibile, un personaggio di caratura mondiale. Non stiamo proponendo nulla ma qualsiasi società proponesse un progetto a Zola, farebbe un buonissimo affare”.