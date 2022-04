Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato di ulteriori aggiornamenti in merito alla decisione del Napoli di imporre il ritiro.

“I giocatori non hanno preso male la decisione: è stata una conseguenza di quello che è successo. Sicuramente negli spogliatoi c’è stato un confronto acceso. Al momento non è previsto un incontro tra il presidente e la squadra, anche se non è da escludere”.