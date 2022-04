Superlega, il tribunale di Madrid accoglie il ricorso dell’Uefa. Cosa rischiano i club

La faccenda Uefa-Superlega sembra destinata a non finire in breve tempo. Infatti, il tribunale di Madrid, che aveva imposto alla Uefa di annullare le sanzioni ai club promotori del progetto (Juventus, Barcellona, Real Madrid) ha accolto il ricorso dell’organo calcistico. La motivazione è quella per cui “i club erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni”. Dunque, per l’Uefa si riapre la possibilità di poter sanzionare le società, che hanno già annunciato il controricorso. Si è parlato di 100 milioni di euro di multa e dell’esclusione dalle coppe per 1-2 anni.