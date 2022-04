La Gazzetta dello Sport parla della stagione del Milan e di alcuni episodi che avrebbero danneggiato la corsa dei rossoneri, tra cui un gol annullato contro il Napoli.

“Senza addentrarsi negli episodi soggettivi, ce ne sono alcuni che oggettivamente hanno danneggiato i rossoneri, tre sono in campionato: il gol di Kessie contro il Napoli, annullato per un fuorigioco di Giroud “sdraiato” sotto Juan Jesus e considerato in offside attivo è il primo. Il Napoli vinse 0-1”.