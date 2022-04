Luigi De Laurentiis al CorrSport: “Sarebbe un vero peccato dover lasciare il Bari”

Luigi De Laurentiis, presidente attuale del Bari e figlio di Aurelio, ha parlato della sua avventura in Puglia.

Il patron dei biancorossi ha parlato al Corriere dello Sport della sua esperienza nella piazza barese, che è ritornata in Serie B dopo due quattro anni di gestione De Laurentiis. Queste le parole del figlio del presidente del Napoli: “Ho lavorato quattro anni della mia vita a Bari, il prossimo sarebbe il quinto. Lasciare il club sarebbe davvero un grande dispiacere”. Le parole di Luigi De Laurentiis, interrogato sulla possibilità di vendere la società in caso di approdo in A, determinano un’incertezza sul futuro societario che potrebbe diventare realtà già dalla prossima stagione in caso di immediata promozione nella categoria massima.