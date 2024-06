CdS – Napoli, si tratta per Dovbyk. Il punto

Mentre gli azzurri sono sparsi per il mondo tra vacanze ed Europeo, Giovanni Manna lavora per costruire il suo Napoli. Il ds è a Milano, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, per costruire una squadra competitiva. Tra i primi obiettivi degli azzurri c’è Artem Dovbyk. Il noto quotidiano sportivo ci aggiorna sulla trattativa: “Manna, però, non è mica fermo, anzi – si legge sulle colonne – da Napoli, dopo la due giorni di riunioni e incontri insieme con Conte, s’è trasferito a Milano, mercato city, e ha ripreso i contatti diretti con l’entourage di Artem Dovbyk. Il costo del suo cartellino è 40 milioni, la base di partenza: non una vera e propria clausola rescissoria, piuttosto la cifra scritta in calce all’accordo tra gentiluomini che i suoi agenti e il club spagnolo hanno sottoscritto nel bel mezzo dei giorni di gloria appena vissuti”.