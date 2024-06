Di Marzio – Cambiaghi, non solo Napoli: i club interessati

Attraverso i suoi canali social, Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che su Nicolò Cambiaghi non c’è soltanto il Napoli. L’attaccante è in prestito all’Empoli dall’Atalanta e nell’ultima stagione si è messo in mostra. Infatti, in questa sessione di calciomercato lo seguono Napoli, Lazio e, ultima arrivata, il Parma. Ecco cosa ha scritto l’esperto di calciomercato:

“Dopo la promozione, il Parma sta già lavorando per la prossima stagione. Per l’attacco piace Cambiaghi, su cui ci sono anche Napoli in caso di uscita di Lindstrom, e la Lazio”.