L’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante ‘Maracanà’, di Nazionale e non solo.

Un motivo per credere in questa Nazionale? “Sono fiducioso perché credo che la Nazionale non è a livello di altre ma se si compatta può dare filo da torcere a tutti. Siamo nettamente superiori all’Albania ma nelle altre due ce la possiamo giocare. L’Italia in porta ha uno dei più forti in Europa, dietro è più forte dell’Albania, in mezzo e davanti anche. Almeno con l’Albania siamo più forti“.

Si aspetta il riscatto di Chiesa? “Ho sempre detto che per me è uno degli esterni più forti, se messo nelle condizioni di dimostrarlo. E’ un esterno da 4-3-3, le cose migliori alla Juve le ha fatte partendo a largo. Chiesa può essere utile al Napoli se va via Kvara, ma può giocare anche a destra secondo me. E sono sicuro che farà un grandissimo Europeo“.

Pastorello dice che con Conte tutti vogliono rimanere ora. E Di Lorenzo? “Sono convinto che voglia andare via, qualcosa è sicuramente successo, ha capito che a Napoli sia successo qualcosa di difficilmente ripetibile. E se ti chiama la Juve poi…metteranno un po’ di tempo ma alla fine andrà lì. Conte? L’allenatore fa tanto ma sono convinto che alla fine l’aspetto economico è fondamentale. Per convincere i giocatori che guadagnano un certo budget l’allenatore è di richiamo, ma i top arrivano per il contratto“.