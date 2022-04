Napoli, questa la situazione pre-Empoli, tra infortunati e squalificati

Il pareggio contro la Roma di ieri sera non ha lasciato strascichi solo a livello di classifica, dove il Napoli è scivolato a-4 dalla vetta. La squadra di Luciano Spalletti deve già guardare al futuro e alla trasferta di domenica contro l’Empoli, dove la squadra potrebbe essere costretta a rinunciare a qualche titolare. Partiamo da un’assenza certa. Il difensore Kalidou Koulbaly è stato ammonito nel match contro i giallorossi e in quanto diffidato, non sarà presente nella sfida del Castellani. Dovrebbe recuperare dal breve stop David Ospina. Il portiere colombiano ha saltato la partita contro la Roma, ma dovrebbe recuperare e riprendersi il posto tra i pali. Speranze di una convocazione almeno in panchina per Giovanni Di Lorenzo. L’infortunio al ginocchio occorso il 19 marzo contro l’Udinese è smaltito e il terzino destro potrebbe essere a disposizione di Spalletti. Preoccupa invece Stanislav Lobotka. il mediano slovacco ha ad abbandonato il terreno di gioco contro la Roma a causa di un problema muscolare. In attesa di valutare entità e tempi di recupero, il centrocampista sicuramente non ci sarà contro l’Empoli.