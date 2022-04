Forgione: “Spalletti in confusione, il Napoli ha perso lo scudetto in casa”

Angelo Forgione ha attraverso il suo account facebook, ha parlato della brutta batosta del Napoli:

“I miei grandi timori, e non solo miei, alla vigilia delle due partite casalinghe contro Fiorentina e Roma erano ampiamente fondati. Il Napoli ha (quasi) perso lo scudetto in casa, in questo doppio passaggio, in quello contro Inter e Milan e poi in quello contro Spezia ed Empoli. Avevo visto Spalletti in confusione nelle dichiarazioni seguite alla sconfitta contro la Fiorentina”.

“E ci ha dato ampia ed ennesima dimostrazione di non essere in grado di gestire i momenti in cui è necessario osare. Non un tiro in porta o quasi, trovato il vantaggio, ed è inutile evidenziare gli errori e la confusione del tecnico, sotto gli occhi di tutti”.

“Peccato, perché questo campionato davvero mediocre era ampiamente alla portata degli Azzurri. Bastava capitalizzare al “Maradona” quanto di buono si è fatto in trasferta, e invece a Fuorigrotta si è smontato quel che si è costruito altrove. Spesso per pavidità”