Pastore: “Mourinho ha fatto una cosa incredibile”

Rosario Pastore, ha parlato di Josè Mourinho, attraverso i suoi canali social dopo Napoli-Roma di ieri sera:

“Occorre proprio avere una faccia di palta per affermare certe cose. E Mourinho questa faccia di palta ce l’ha, lo ha dimostrato da sempre, al di là dell’altissima preparazione tecnico-tattica di questo immenso allenatore portoghese. A fine partita, il coach della Roma ha avuto il coraggio di puntare il dito contro Di Bello e il Var. Incredibile. Tutti avevamo appena visto come l’arbitro ci avesse messo un’eternità prima di capire che l’entrata a corpo morto su Lozano era lampantissimo rigore. Poi avevamo “apprezzato” le entrate omicide di un certo Cristante, che mirava più alle caviglie avversarie che ai palloni da contendere. E Lozano ne sa qualcosa”.

Inoltre, Pastore, aggiunge: “Di Bello ha costantemente interpretato tutti i contrasti, anche i più dubbi, a favore dei giallorossi e costantemente ha ignorato i falli sugli azzurri con ampi gesti delle mani, come a dire: alzati e cammina, a me non mi fai fesso. Mourinho ha avuto anche il coraggio di ridergli in faccia e l’arbitro ha fatto semplicemente finta di non vederlo, altrimenti avrebbe dovuto cacciarlo dal campo”.

“Il presunto fallo da rigore di Meret su Zaniolo? Solo il portoghese lo ha visto, addirittura Marelli, mai tenero col Napoli, ha detto chiaramente che non c’era nulla. Mourinho è solo cazzimma, come ha dimostrato col “pellegrinaggio per Diego”. Sarebbe ora, data l’età, a cercare di essere un po’ più serio e non continuare a piangere per torti inesistenti”. Ha concluso il giornalista.