Gian Piero Ventura, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Ventura, nel corso del suo intervento, ha detto la sua riguardo la partita di lunedì sera, quando il Napoli di Spalletti dovrà scendere in campo allo stadio Maradona per affrontare la Roma di Josè Mourinho. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Il Napoli soffre la difesa a tre per come viene interpretata la partita. Ogni modulo ha le contromosse, ma la Roma non ha fatto cose straordinarie. Ha avuto delle difficoltà lo stesso con la difesa a tre. Il Napoli non ha problemi di difesa a tre o a quattro ma quando fa la partita non ha di che preoccuparsi. Ho letto la dichiarazione di Koulibaly, questo è il messaggio chiaro e forte per continuare a crederci. Mertens e Osimhen insieme? A volte ci vuole equilibrio, se al posto di Mertens c’è Zielinski, c’è maggiore protezione. Tutto dipende dalle singole partite.

Belotti? A Torino è arrivato con voglia di ritagliarsi spazio. Negli ultimi due anni ha tenuto a galla il Torino da solo. Ora ha la testa quasi altrove, anche se si sta impegnando. Ha qualche impegno con qualcuno. Il discorso Napoli è particolare. Se arriva è per giocare”.