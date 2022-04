Al termine del primo tempo le squadre impegnate in Europa League vanno negli spogliatoi in pareggio, unica eccezione il vantaggio dei portoghesi del Braga sui Rangers. Restano sullo 0-0 il Barcellona contro il Francoforte e West Ham-Lione. In Conference League la Roma sblocca il risultato al termine della prima frazione, sul gong arriva la rete di Pellegrini.