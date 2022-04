Questo pomeriggio il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione radiofonica che va in onda tutti i giorni su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Queste sono state le parole di De Maggio:

“Spalletti mi ha colpito con alcune sue dichiarazioni, ha toccato le corde non solo dei giocatori ma anche dei suoi tifosi. Mi auguro che ripeta più volte la frase in cui dice che si insegue il sogno di un intero popolo. Napoli-Udinese secondo me è stata una partita che ha dato lo switch, è andato sotto nel risultato ma non si è mai scollato ed ha ripreso la partita. C’è una gestione più matura della criticità”.